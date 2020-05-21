Следственный комитет возбудил еще одно дело из-за портрета Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Девушка, чье имя на сайте тульского управления СК не приводится, стала пятым человеком, которого после онлайн-акции обвинили в реабилитации нацизма. В СК утверждали, что в размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» ранее признались три фигуранта из Самары, Перми и Ульяновска.