Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил упростить поступление иностранцев в российские вузы

По его словам, это поможет привлечь хороших студентов. На совещании с президентом Садовничий сказал, что цель МГУ – удвоить число иностранных студентов. Президент Владимир Путин сегодня объявил, что ЕГЭ начнется в этом году с 29 июня. Сдавать его будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.
2020-05-21T16:32:13+03:00
2020-05-21T16:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 21 мая 2020
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