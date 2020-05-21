Ректор МГУ Виктор Садовничий предложил упростить поступление иностранцев в российские вузы

По его словам, это поможет привлечь хороших студентов. На совещании с президентом Садовничий сказал, что цель МГУ – удвоить число иностранных студентов. Президент Владимир Путин сегодня объявил, что ЕГЭ начнется в этом году с 29 июня. Сдавать его будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.