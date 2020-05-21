Классный руководитель 11 класса: Начало ЕГЭ 29 июня ставит вопрос о сдвиге традиционных летних отпусков учителей

Начало ЕГЭ 29 июня ставит вопрос о сдвиге традиционных летних отпусков учителей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель, классный руководитель 11 класса Надежда Иванченко.

«В речи президента мы не услышали, кто будет работать на Едином государственном экзамене, как это будет организовано и что будет с отпуском учителей, который утверждается заранее и по трудовому законодательству до начала календарного года. Мы все подписывали отпуск с 1 июля по 25 августа, это стандартный отпуск у подавляющего большинства учителей. Когда ЕГЭ начинается 29 июня, соответственно, пройдет он в течение июля, этот вопрос пока остался неосвещенным, как будут дела обстоять с отпуском», — сказала она.

Н.Иванченко отметила, что школьных учителей всегда задействуют в проведении Единого государственного экзамена либо в качестве организаторов аудиторий, либо для сопровождения учеников на экзамен.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что Единый госэкзамен начнется в России 29 июня. По его словам, ЕГЭ будут сдавать только те, кто хочет поступать в ВУЗы в этом году. Президент подчеркнул, что учеба в ВУЗах начнется без большой задержки.