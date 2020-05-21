Американские сенаторы-республиканцы ускорили расследование деятельности сына бывшего вице-президента США на Украине

Американские сенаторы-республиканцы ускорили расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украине.

Несколько месяцев сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли проводят внутреннее расследование, связанное с администрацией 44-го президента США Барака Обамы. Часть касается Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и возможного кандидата в главы страны Джо Байдена. Расследуют период, когда Байден-младший в 2014м вошёл в правление украинской энергокомпании Burisma. Джонсон пообещал уже в июне познакомить сенаторов с результатами расследования. По его словам он это сделает как только с коллегами поймёт, что у них достаточно информации, приводит слова парламентария издание Hill. Республиканцы хотят инициировать масштабное расследование подозревая, что между работой Хантера Байдена на Украине и его отца на украинском направлении в администрации Обамы существовал конфликт интересов. Комитет Сената по внутренней безопасности вызвал на слушания Хантера БАйдена и поддержал резолюцию с требованием предоставить документы, которые касаются его работы в украинской компании, сообщает Немецкая волна. В штабе Джо Байдена решение комитета восприняли негативно и считают его попыткой республиканского большинства сохранить Трампа на посту президента.

На Украине вчера разгорелся скандал после публикации нескольких аудиозаписей, на которых как утверждается бывший президент Петр Порошенко обсуждал в том числе с Джо Байденом политическую ситуацию в стране. На записи якобы Байден предложил на тот момент украинскому лидеру миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Порошенко назвал запись поддельной.