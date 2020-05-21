Доллар отыграл значительную часть утреннего падения во время дневных торгов на Московской бирже

Дорожает европейская валюта. Все это происходит на фоне сокращения темпов роста цен на нефть. Утром на Московской бирже рубль достиг максимальных показателей с начала марта. Около полудня за доллар давали 70 рублей 80 копеек, а за евро – 77,70.
2020-05-21T16:04:10+03:00
2020-05-21T16:04:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 21 мая 2020
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