Московские власти не планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу

Об этом говорят с пресс-службе Департамента здравоохранения. Там подчеркнули, что никаких постановлений или предписаний об изоляции в данном случае выдаваться не должно.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных, врач-кардиолог Городской клинической больницы N 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения Москвы Алексей Эрлих в эфире «Эха Москвы» сказал, пока не ясно, может ли человек с антителами представлять опасность для окружающих.

В то же время Алексей Эрлих добавил, что будет интересно посмотреть, сколько будет людей с положительными антителами, это косвенно подтвердит сколько на самом деле было заболевших и насколько эта цифра расходится с официальными данными.

В Москве массовое тестирование на антитела к COVID-19 началось 15 мая.