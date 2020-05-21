29 июня начнется в России единый госэкзамен

По словам Владимира Путина, школы продолжат готовить выпускников дистанционно. Экзамен будут сдавать только те, кто будет поступать в вузы в этом году. Для этой категории выпускников отменяется военный призыв.

Прием документов от выпускников школ этого года вузы начнут в июле. По словам министра Валерия Фалькова, институтам и университетам могут разрешить перевести больше платников на бюджет.

Вузы настроены начать учебный год 1 сентября, — отметил Фальков.

В начале следующего учебного года в России должен быть организован контроль знаний, полученных школьниками в текущем. Об этом сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что воспринимает как провокацию все слухи, что дистанционное образование заменит традиционное.