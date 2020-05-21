Сегодня появилась ясность с проведением единого госэкзамена. Точку в этом вопросе поставил Владимир Путин. Он сказал, что выпускники 11-ых классов будут сдавать экзамен в июне.

Путин подчеркнул, что отменяется военный призыв для тех, кто будет поступать в вузы. Он пообещал, что учеба в институтах и университетах начнется без большой задержки.

Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что российские школьники получат аттестаты до 15 июня.