Австрия с середины июня откроет границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, — об этом сообщил канцлер Себастьян Курц. По его словам, Вена также ведет переговоры со странами Восточной Европы. Решение по ним может быть принято на следующей неделе.