Австрия с середины июня откроет границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией, — об этом сообщил канцлер Себастьян Курц. По его словам, Вена также ведет переговоры со странами Восточной Европы. Решение по ним может быть принято на следующей неделе.
2020-05-21T15:33:11+03:00
2020-05-21T15:33:11+03:00
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15:33, 21 мая 2020
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