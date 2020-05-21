Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

Пятая часть из них пойдет на закупку машин Скорой помощи, — сообщил премьер Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что кроме того, средства выделяются на льготное автокредитование и закупки отечественной автомобильной техники для госкомпаний.
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Пятая часть из них пойдет на закупку машин Скорой помощи, — сообщил премьер Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что кроме того, средства выделяются на льготное автокредитование и закупки отечественной автомобильной техники для госкомпаний.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…