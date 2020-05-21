Япония ожидает, что Соединенные Штаты выдадут задержанных по ее просьбе американцев – сообщников бывшего главы Nissan

Япония ожидает, что Соединенные Штаты выдадут задержанных по ее просьбе американцев – сообщников бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона. Предполагается, что они помогли ему сбежать из-под домашнего ареста и тайно покинуть страну.

59-летний Майкл Тейлор, бывший офицер американского спецназа, служивший на Ближнем Востоке в подразделениях «зеленых беретов, а также его сын были арестованы в аэропорту штата Массачусетс после того, как забронировали билеты в Ливан, куда ранее, в декабре прошлого года частными авиаресами из Токио, а затем из Стамбула был переправлен бывший исполнительный директор Нисан. Карлос Гон был дерзким образом вывезен из токийского отеля спрятанным в ящике для музыкальной аппаратуры. В Турции к Тейлорам присоединились местные сообщники, зафрахтовавшие некоммерческий рейс Стамбул-Бейрут, пилоты которого, вместе с бортпроводниками и менеджером авиакомпании также задержаны турецкими властями. Слушания по их делу начнутся в июле, сообщает Файнэншл Таймс.

Несмотря на то, что между Вашингтоном и Токио существует договор о взаимной выдаче обвиняемых по расследуемым делам, адвокаты Питера и Майкла Тейлора, заслуженного ветерана и патриота США, надеются не допустить выдачи Токио своих подзащитных, передает агентство Рейтер.

Договора об экстрадиции между Ливаном и Японией не существует. Японские власти обвиняют Карлоса Гона в растрате.