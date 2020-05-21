Московские власти отрицают наличие планов изолировать людей с выявленными иммунитетом коронавируса. Ранее об этом написала газета «Коммерсантъ».

Сообщения о том, что пациентам с иммунитетом к новой болезни выдаются какие-либо предписания о самоизоляции, не соответствует действительности, — сказано на сайте московского департамента здравоохранения. При этом там отмечается, что люди, у которых выявили такую особенность, теоретически все же могут быть опасными для окружающих. В публикации ведомства приводятся слова вирусолога Алексея Мазуса, который утверждает, что если у человека есть антитела к болезни, то вирус в его организме еще может присутствовать. Поэтому таким граждана в качестве профилактической меры рекомендуется временно ограничить контакты с другими людьми.

О том, что людей с иммунитетом возможно будут вынуждать две недели находиться в условиях изоляции, этим утром писала газета «Коммерсант». По данным издания, такие рекомендации были в решениях Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

Массовое тестирование на антитела в Москве началось с 15 мая.