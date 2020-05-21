Владимир Путин наградил Серегя Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» Первой степени с мечами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля напоминая, что сегодня министру обороны исполнилось 65 лет.

На заседании правительства премьер Михаил Мишустинм сказал, что Сергей Шойгу отвечает за обороноспособность страны, — это нелегкий труд, который требует большого опыта и отличных управленческих навыков.