В Петербурге будут судить лжеминера, который сообщил о бомбе в Конституционном суде

Свой поступок он объяснил депрессией после послания президента.

Дело в отношении жителя Белгородской области Виктора Николаева возбудили по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело поступило в Октябрьский райсуд, но к рассмотрению его пока не приняли. По версии следствия, в середине января этого года Николаев позвонил в экстренные службы и заявил, что на территории Конституционного суда бомба. Его задержали спустя несколько часов. Лжеминер признал, что звонил он и пояснил, что после того как просмотрел послание президента Владимира Путина Федеральному собранию впал в депрессию, поскольку его расстраивает обстановка, которая сложилась в стране. Своим поступком, по его утверждению, он хотел привлечь внимание общественности к тому, что в России не соблюдают права и свободы граждан. А словом бомба — охарактеризовать деятельность Конституционного суда за последние десятилетия, которые могут привести к разрушительным последствиям в стране и обществе.

За ложное сообщение о готовящемся взрыве, и которое направлено на дестабилизацию деятельности органов власти, обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.