Z Архив новостей новости
5 16 6 1985
14:31, 21 мая 2020

Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о создании единой базы данных жителей России

Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о создании единой базы данных жителей России. Ее будут формировать на основе сведений государственных и муниципальных органов власти.
С инициативой создания базы в 2016 году выступил Дмитрий Медведев. Он говорил, что каждому внесенному в нее будет присвоен уникальный идентификационный номер.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 84 6 10749 20.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 103 6 18538 15.05
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 268 6 47631 16.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 46 6 8369 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Если бы я был президентом После голосования я бы объявил вторую волну коронавируса – в конце концов во всем мире есть, а у нас нет что-ли? И конечно опять немножко карантинов разных…

5 44 6 8176 13:42
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 32 6 6539 20.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36579 16.05
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 99 6 22249 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 45 6 10336 15.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 213 6 53825 20.05
Блоги

Владимир Осин адвокат

Кого Путин «должен зачистить», устанавливая власть Конституции? Как, показала видеоконференция, слышит Путина и принимает немедленные разумные решения, только Министр обороны – Сергей Шойгу…

5 23 6 6005 16.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 202 6 53034 18.05
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 209 6 54522 17.05
Интервью Особое мнение

Гарри Каспаров гость: Гарри Каспаров 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»

К интересам России это никакого отношения не имеет. Потому что собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к России, не стала общенародной, а стала сечинской…

5 125 6 35327 18.05
#слушать 39:44 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Блоги

Виктор Шендерович писатель

К Шуре в бухгалтерию! Принуждение к сексу – мерзость, и требует безусловного вмешательства. Но если принуждения не было, — прогрессивной общественности следует на цыпочках отойти от чужой личной жизни, нравится она им или не нравится…

5 310 6 91349 16.05
Блоги

Игорь Николаев экономист

Коронавирус заставит Россию слезть с «нефтяной иглы» Вот и получается: слезть с «нефтяной иглы» мы сами так и не смогли. Когда это стало происходить из-за коронавируса, понять и учесть это в экономической политике опять не можем…

5 68 6 20687 19.05
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Депздрав опроверг сообщения о том, что власти собираются изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу «Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует»...

5 29 6 21040
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если «Роснефть» дает деньги на какой-то проект — будь то Венесуэла или бессмертие начальника, — то мы можем быть спокойными: с бессмертием начальника будет как с Венесуэлой. Игорь Иванович не подведет российский народ…

5 93 6 97195 16.05
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 27 6 18192 19.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

День Беды Уж лучше бы Путин назначил весь этот балаган на 22 июня. Более бы точно соответствовало исторической дате…

5 212 6 229592 17.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 100 6 125319 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8532975
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4491286

Сегодня в эфире