Госдума одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о создании единой базы данных жителей России. Ее будут формировать на основе сведений государственных и муниципальных органов власти.

С инициативой создания базы в 2016 году выступил Дмитрий Медведев. Он говорил, что каждому внесенному в нее будет присвоен уникальный идентификационный номер.