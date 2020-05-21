Путин: Единый госэкзамен будет проводиться в России 29 июня

Единый госэкзамен будет проводиться в России 29 июня. Об этом только что объявил Владимир Путин. По его словам, школы помогут выпускникам готовиться к экзамену дистанционно. Его будут сдавать только те, кто хочет поступать в вузы в этом году. Учеба в вузах начнется без большой задержки. Учеба в вузах начнется без большой задержки. При этом отменяется военный призыв для тех, кто будет поступать в вузы.

В начале следующего учебного года в России должен быть организован контроль знаний, полученных школьниками в текущем. Об этом сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что воспринимает как провокацию все слухи, что дистанционное образование заменит традиционное.