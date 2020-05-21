Олимпиада в Токио может быть отменена, если ее не удастся провести летом 2021 года

Также Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах также сообщил, что вариант проведения Игр без зрителей МОК не рассматривает.

Летние Олимпийские Игры должны были пройти в Токио нынешним летом. Но из-за пандемии коронавируса Олимпиаду перенесли на 21-й год. Ранее сообщалось, что расходы по переносу Игр оцениваются в сотни миллионов долларов. При этом в МОК пообещали выделить на преодоление последствий пандемии и организацию переноса соревнований 800 млн долларов. В то же время, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что его страна не планирует покрывать дополнительные издержки, связанные с новыми сроками проведения Игр.

Сегодня Президент МОК Томас Бах не исключил окончательной отмены Олимпиады в Токио в том случае, если ее не удастся провести в следующем году. Глава Олимпийского движения подчеркнул, что менять каждый год график международных федераций по всему миру невозможно. А спортсменам нужна определенность.

Также глава МОК заявил, что организация не намерена проводить летние Игры без зрителей. Олимпийский дух состоит в единстве болельщиков со всего мира — приводит слова Баха BBC.

При этом Томас Бах допустил, что в ходе Олимпиады могут быть введены дополнительные меры безопасности для участников, включая обязательный карантин.