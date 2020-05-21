В Москве задержали автора фейка о продаже масок, которые пришли из Китая в качестве гуманитарной помощи

Имя подозреваемой еще неизвестно.

Следственный комитет вместе с сотрудниками полиции задержали тридцативосьмилетнюю жительницу Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью. Ей грозят обвинения по уголовной статье о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для безопасности россиян.

По версии следствия, задержанная в социальных рассказывала, что в розничных столичных магазинах продают маски, которые привезли из КНР в качестве гуманитарной помощи. В качестве доказательства она показывала упаковки с надписью на китайском языке. В ведомстве в свою очередь утверждают, что это были только сведения о сертификации товара.

Официальный представитель СК Светлана Петренко тем временем объявила, что задержанная уже признала, что опубликовала эти посты.

Также Следственный комитет уже распространил видео с допроса задержанной. Там она говорила, что выкладывала публикации в «Фейсбуке» и в «Тик Токе», и что их видели сотни тысяч пользователей.

По статье о распространении фейковой информации максимальное наказание подразумевает три года ограничения свободы.