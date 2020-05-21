Медики подтвердили коронавирус у механика сухогруза, который стоит у Октябрьской набережной в Петербурге. Экипаж ждёт результатов проверки, а владелец требует от них покинуть судно.

Десять человек изолировали на борту теплохода «Невский-39» после того, как судно доставило в Петербург груз щебня из порта на Онежском озере. Механик заболел по дороге, его сняли с борта в Подпорожье и доставили в больницу Тихвина. Там у мужчины подтвердили коронавирус. Тем временем теплоход пришёл в порт на Октябрьской набережной Петербурга. Специалисты запретили команде сходить на берег, на подходах к судну натянули ограждение. Однако владелец теплохода, компания «ЛСР Базовые», отправил команде распоряжение покинуть сухогруз и самоизолироваться дома, рассказывает издание «Фонтанка-ру». При этом в экипаже только один петербуржец, а некоторые моряки живут в нескольких сотнях километров от места стоянки судна. Представители ЛСР не подтвердили указание оставить сухогруз и подчеркнули, что дальнейшие действия моряков определят медики.

В компании отметили, что у всех членов экипажа на борту судна нормальная температура, они чувствуют себя хорошо.