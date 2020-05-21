В Госдуме обнаружили пятерых депутатов, которые перенесли коронавирус без симптомов. Об этом сегодня сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее сообщалось о шести заразившихся парламентариев.
2020-05-21T14:06:35+03:00
2020-05-21T14:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:06, 21 мая 2020
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