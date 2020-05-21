В Москве за сутки число выздоровевших от коронавируса вновь оказалось количества заболевших. Это фиксируется уже второй день.

По данным на четверг, всего в России подтверждено более 317 с половиной тысяч случаев заражения. За минувшие сутки число новых заболевших было менее 9 тысяч. Скончались чуть более 3 тысяч пациентов.