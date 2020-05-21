Депздрав Москвы опроверг данные СМИ о планах изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московские власти опровергли появившиеся в СМИ сообщения о планах изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.

«Информация не соответствует действительности. Якобы утвержденных алгоритмов, о которых говорится в материалах, не существует. Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — говорится в сообщении на сайте столичного Департамента здравоохранения.

Добавляется, что в то же время такой результат теста говорит о том, пациент был инфицирован и возможно перенес инфекцию в скрытой форме. Отмечается, что «при этом есть риск, что вирус в организме может еще какое-то время присутствовать».

«Пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих. Поэтому им рекомендуется временно минимизировать контакты. Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек», — приводятся слова главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции, члена клинического комитета ДЗМ Алексея Мазуса.