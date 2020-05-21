Российский бизнесмен Давид Якобашвили, который еще год назад говорил, что не вернется в Россию из-за действий ФСБ, прилетел в Москву. Он сам подтвердил это «Эху» и добавил, что ничего не может сказать об уголовном деле, о котором писала пресса.

Сотрудники ФСБ прошлым летом провели обыски в музее «Собрание», которым владеет основатель компании Вимм Билль Данн. К тому моменту Якобашвили находился за границей. Как писала газета Ведомости, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье мошенничество. В спецслужбы на него пожаловался бывший партнер по бизнесу Борис Минахи.

За рубежом сейчас находятся десятки крупных предпринимателей, к которым ранее возникли претензии у российских властей.

ПЛЕНКА

Одним из последних громких случаев вынужденного отъезда бизнесмена из России стала ситуация вокруг основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова. В июне прошлого года в офисах группы компаний прошли обыски по делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Сам Петров в этот момент находился за границей и заявил, что возвращаться не собирается. Его объявили в международный розыск.

В 2016 году уголовное дело о даче взяток экс-чиновникам республики Коми возбудили против гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Сам он проживает в Ницце и возвращаться в Россию также не торопится.

За три года до этого фигурантом дела стал основатель «Межпромбанка» Сергей Пугачев – его обвинили в преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Еще до этого банкир отказался от российского гражданства. Сейчас он живет во Франции.

В 2011 году из-за возбуждения дела в Англию уехал экс-президент и совладелец Банка Москвы Андрей Бородин. Его обвинили в превышении должностных полномочий и также объявили в розыск.

Многие беглые предприниматели вошли в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который просил президента Владимира Путина разрешить им вернуться на родину. При этом, например, основатель «Евросети» Евгений Чичваркин попросил не включать его в этот перечень, отметив, что ему не нужно «путинское помилование».

Часть предпринимателей из списка Титова ранее заявляли, что готовы возместить ущерб государству.