Мосгорсуд объяснил обвинительный приговор активисту Котову «деструктивным поведением» во время акций – адвокат

Московский городской суд объяснил обвинительный приговор активисту Константину Котову его «деструктивным поведением» во время акций. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мария Эйсмонт со ссылкой на полученный апелляционный приговор.

«Это все сложно комментировать серьезно. Что такое деструктивное поведение? Что такое деструктивная идеология? Это непонятные оценочные суждения, которые суд не может позволить себе в приговоре. Приговор должен быть законным, обоснованным, мотивированным, в нем должна содержаться конкретика, что конкретно сделал Котов. И этому должна быть дана правовая оценка. Деструктивная идеология – это что? У нас, что ли, есть такой состав в уголовном кодексе? Это не хочется комментировать серьезно, чтобы не упускаться на этот уровень», — сказала М.Эйсмонт.

Адвокат добавила, что сторона защиты К.Котова будет обжаловать полученное решение во Втором кассационном суде общей юрисдикции, а также в Европейском суде по правам человека.

В апелляционном приговоре от 20 апреля 2020 года, который М.Эйсмонт опубликовала на своей странице Facebook, сказано, что «анализ материалов дела однозначно свидетельствует о деструктивном поведении Котова и иных участников несогласованных акций».

По мнению Мосгорсуда, избранное для митинга 10 августа 2019 года место – около Администрации президента РФ, а также большое число участников свидетельствует о «деструктивности как поставленных организаторами незаконных целей, так и использованных ими методов». Кроме того, отмечается в приговоре, «очевидно, что такое массовое количество участников, будучи объединенными деструктивной идеологией, было способно причинить существенный вред охраняемым законом правам и интересам как иных лиц, так и самих участников несогласованной акции».

В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения митингов по статье 212.1 УК, известной как «дадинская».

Позднее Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор активисту. В апреле 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор активисту по «дадинской статье» до 1,5 лет колонии.