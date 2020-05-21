Чиновники Петербурга и Ленобласти сегодня решат, будут ли этим летом работать детские лагеря

Родители уже купили путёвки, руководство готовит базы к приезду детей, однако пока никто не знает, как организуют отдых.

Смольный не перевёл деньги за социальные путёвки. Об этом глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков рассказал порталу «Фонтанка-ру». Городские сертификаты принимают почти все лагеря, без бюджетных вложений они не получат значительной части выручки, отмечает издание. На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что летние лагеря будут действовать как обсерваторы — без визитов родителей во время смены. В Смольном уточнили, что детей в комнатах будет меньше, чем обычно, однако если число заболевших не пойдёт на спад, то Роспотребнадзор не откроет смену. Сейчас горожане не могут купить место для ребёнка, а лишь оставить заявку на отдых. Однако лагеря до карантина успели успели продать больше половины путёвок. Если чиновники не разрешат работу, то организациям придётся вернуть деньги.

По данным Ассоциации программных детских лагерей, в этом году в Петербурге и Ленобласти детей ждут 22 тысячи мест более чем в 70 организациях.