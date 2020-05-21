Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предлагает отменить рекомендации Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в самолетах. В письме, которое направлено в Минтранс говорится, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы избыточна. В апреле из-за падения спроса самолеты были заполнены только на 37%.

Как пишет «Коммерсантъ», все это может привести только к росту цен на авиабилеты.