За последние сутки в Москве выявлено чуть менее трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 3 с половиной тысяч человек. Второй день подряд число тех, кто вылечился, превышает количество новых инфицированных.

Что касается статистики по России, то за минувшие сутки выявлено 8800 новых случаев COVID-19.