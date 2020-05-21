Бизнесмен Якобашвили вернулся в Россию

Бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Россию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я вернулся в Россию, больше никаких комментариев нет. Нахожусь в музее, у меня карантин, потому что я должен 14 дней быть в карантине. У меня много дел в музее, вот и все. Я взял борт и приехал. Мне надо здесь побыть несколько дней, поработать, потом поехать обратно в рабочем порядке», — сказал он.

Бизнесмен сообщил, что он «не в курсе» уголовного дела, в рамках которого год назад прошли обыски в принадлежащем ему музее «Собрание». «Ейский портовый элеватор живет своей жизнью. Я там учредитель. Я доступа не имею, управлять не управляю, как есть, так есть», — добавил он.

В июне 2019 года ФСБ провела обыски в музее «Собрание». СМИ сообщали, что следственные действия были связаны с уголовным делом, которое завели по жалобе партнера Д.Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. По информации СМИ, Б.Минахи заявил о рейдерском захвате Ейского портового элеватора.

После этого Д.Якобашвили в разговоре с «Би-би-си» сообщил, что не был в России с марта 2019 года и планирует в ближайшее время возвращаться, «пока с этим делом не разберутся». Позднее пресс-служба бизнесмена опровергла его цитаты, опубликованные в СМИ, заявив, что они «не соответствуют действительности ни по форме, ни по смыслу».