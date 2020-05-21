Япония потребует от США передать ей людей, которых обвиняют в организации побега предпринимателя Карлоса Гона. Об их аресте стало известно вчера.

В прокуратуре Токио сейчас готовят запрос на выдачу бывшего спецназовца армии США Майкла Тейлора и его сына Питера. Об этом японское агентство «Киодо» сообщает со ссылкой на представителя ведомства.

Как пишет британская газета Financial times. Экс-военного и его двадцатисемилетнего сына вчера по решению суда арестовали в Бостоне. Ордера на их арест были получены от японской стороны еще в январе. Там просили исключить для этих людей возможность выхода под залог, поскольку те являются экспертами в вопросах побега и могут скрыться от правосудия.

Майкла и Питера Тейлоров обвиняют в том, что они помогли сбежать из Японии бывшему главе автобилестроительного альянса Renault — Nissan – Mitsubishi Карлосу Гону. В конце прошлого года он пропал из особняка в Токио, где отбывал домашний арест. Через несколько дней он появился Бейруте. Следователи считают, что предпринимателя тайно вывезли из страны на частных самолётах.

Ранее из-за этого дела в Турции арестовали четверых пилотов и менеджера авиакомпании MNG Jet. Их обвиняют в контрабанде людей, поскольку по версии органов, они во время международных перелётов не сообщили о предпринимателе на борту.

Карлос Гон имеет паспорт Ливана. Ранее он заявлял, что решил сейчас жить там, поскольку не верит в непредвзятость японского правосудия.

Предпринимателя в свою очередь обвиняют в присвоении средств автоконцерна.