Российские авиакомпании просят отменить рекомендацию о новой рассадке пассажиров в самолетах. Роспотребнадзор предлагает заполнять салон воздушного судна не более чем наполовину. Это пока не является требованием, но может принять форму решения главного санитарного врача.

Как пишет газета «Коммерсантъ», представители ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что в таком случае вырастут цены на авиабилеты и сократится число рейсов. По данным издания, в правительстве выступают на стороне авиакомпаний, однако последнее слово может остаться за Роспотребнадзором.