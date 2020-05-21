Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Темпы роста заболевания новой инфекцией в Москве снижаются, но цифры заражённых по-прежнему высоки, сказала агентству РИА представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она отменила, что необходимо достигнуть регулярного уменьшения числа новых случаев коронавируса. Коэффициент распространения болезни — то есть показатель того сколько человек в среднем заражает один инфицированный до изоляции — не должен превышать процента. Вуйнович считает, что пока рано говорить, когда можно снимать ограничения в Москве из-за новой инфекции. Вчера представитель Всемирной организации здравоохранения отметила, что Россия в целом перешла в «фазу стабилизации», о чем говорит снижение темпов распространения в стране COVID-19. В то же время она подчеркнула, что до полной победы над болезнью еще далеко. В России сегодня выявили почти 8850 новых случаев. В столице второй день подряд число выздоровевших людей за сутки превысило количество новых заражённых. В Москве их почти 3 тысячи, поправилось на 800 человек больше, отчитался оперативный штаб.

Всемирная организация здравохранения также предупредила о риске второй волны коронавируса в разных странах мира.