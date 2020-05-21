Президент Владимир Путин наградил орденом Почета официального представителя МИД России Марию Захарову

В указе главы государства говорится, что такую же награду получит и постпред России при ООН Василий Небензя. Оба награждены с формулировкой: «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса и многолетнюю дипломатическую службу». Захарова возглавляет Департамент информации и печати внешнеполитического ведомства почти пять лет. Небензя является постпредом России при ООН с 2017 года.
2020-05-21T12:33:32+03:00
2020-05-21T12:33:32+03:00
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12:33, 21 мая 2020
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