Почти 10% площадей в торговых центрах Москвы будут свободны, когда закончится пандемия. В первую очередь под угрозой закрытия оказались небольшие магазины, — рассказали эксперты агентства Москва.

Владельцы некоторых торговых центров действительно отменили аренду на время закрытия, другие отказались предоставлять временные скидки из-за обязательств перед банками.

Специалисты ожидают, что ставки на аренду после пандемии снизятся на 15-20%.