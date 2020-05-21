Япония готовит запрос на выдачу подозреваемых в организации побега главы альянса Ниссан-Рено-Мицубиси Карлоса Гона. Накануне суд в американском Бостоне арестовал бывшего спецназовца Майкла Тейлора и его сына Питера, — пишет газета Файнэншнл Таймс.

По данным японской прокуратуры, именно фирма Тейлора, которая занимается вопросами безопасности, помогла Гону выехать из Японии после того, как он покинул квартиру, где находился под домашним арестом.

Бывшего топ-менеджера пронесли в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который вылетел из Токио в Турцию. После этого Карлоса Гона переправили в Ливан, где он живет сейчас.