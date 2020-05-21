Коронавирусом переболели еще пять депутатов Госдумы. У них обнаружили антитела, — сказал сегодня спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Эти парламентарии перенесли заболевание на ногах.

Ранее сообщалось о том, что инфекция подтверждена у шестерых членов нижней палаты парламента.