Коммерсантъ: Власти Москвы собираются изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу

Власти Москвы собираются изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу, — пишет газета «Коммерсантъ». Рекомендация содержится в решениях Клинического комитета, который работает при Департаменте здравоохранения.

Наличие иммунитета будет подтверждаться при выборочном тестировании на антитела. Этот процесс столичное руководство запустило с 15 мая. Почему решено изолировать людей с антителами авторы документа не объяснили. Оговаривается лишь, что такую меру должны применять по отношению к тем, у кого ранее не подтверждали официально коронавирус.