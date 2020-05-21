Российские следователи возбудили еще одно уголовное дело из-за фотографии Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».

Расследование по статье о реабилитации нацизма ведется в отношении жительницы Тульской области. Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемая выложила фотографию нацистского лидера 13 мая и подписала его как «Герой Великой Отечественной и Второй Мировой войны».

Ранее следователи задержали четверых жителей России, которые также подозреваются в том, что размещали фото вождей нацистов на сайте акции.