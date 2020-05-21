Фонд «Нужна помощь» запустил акцию #менякасается в поддержку людей в трудной ситуации в условиях пандемии

Благотворительный фонд «Нужна помощь» запустил акцию #менякасается в поддержку людей, которые остались без средств к существованию в условиях пандемии. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.

«Мы запускаем акцию, которая объединяет благотворительные организации во всех регионах страны. Это очень много благотворительных фондов, которые, в первую очередь, будут помогать людям с простыми гуманитарными потребностями: еда, лекарства, одежда. Это нужно для того, чтобы страна не скатилась еще глубже в гуманитарный кризис и чтобы поддержать тех, кому сейчас очень тяжело и кому не хватает той помощи, которую они могут получить», — сказал он.

М.Алешковский добавил, что фонд будет собирать деньги для благотворительных организаций, а те будут закупать и доставлять продукты, лекарства и еду своим подопечным по всей стране. Финансовые и содержательные отчеты будут публиковаться на сайте акции.

В акции #менякасается можно поучаствовать, оформив регулярное или разовое пожертвование на сайте, а также создав свой сбор в пользу акции на платформе для волонтерского фандрайзинга «Пользуясь случаем».