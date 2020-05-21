Врач-кардиолог Эрлих высказался против обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных, врач-кардиолог Городской клинической больницы N 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения Москвы Алексей Эрлих высказался против обязательного ношения перчаток в общественных местах в Москве. О своем отношении к данной мере он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ношение перчаток совершенно точно вредно. Если почитать рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перчаткам, то там английским по белому написано, что ношение перчаток в обществе повышает риск инфицирования. Это решение о перчатках совершенно неправильное», — сказал он.

По словам врача, перчатки становятся переносчиком инфекции, поскольку их неправильно используют и слишком редко меняют. «Самый простой пример: вы надеваете перчатки перед тем, как зайти в магазин. В это время у вас звонит телефон, вы достаете из кармана телефон, перчатки у вас уже, как будто, инфицированы. Вы говорите по телефону, кладете в карман инфицированный телефон, потом вы снимаете перчатки и берете телефон руками», — отметил он.

А.Эрлих отметил, что использование санитайзеров для рук – гораздо более эффективная мера защиты от вирусной инфекции при посещении магазинов, чем перчатки. Он также заявил, что не видит смысла в ношении масок на улице.

При этом А.Эрлих выступил за смягчение режима самоизоляции в Москве. «Ограничения тоже можно потихонечку ослаблять, объясняя людям, в чем и как их нужно ослаблять. Можно разрешать людям гулять в парках. Это идеальное место, где люди меньше всего будут контактировать, где можно гулять вдали от других людей. Чем больше люди сидят на непонятной самоизоляции, тем меньше у них приверженности следовать этим правилам. Все хорошее должно делаться осознанно», — заключил врач.

Он добавил, что в последнее время в столичные больницы стало поступать меньше пациентов с коронавирусом.

Ранее москвичей обязали с 12 мая носить маски и перчатки в общественном транспорте, в такси, на работе и в общественных местах.