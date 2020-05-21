Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, сообщает пресс-служба Кремля.
2020-05-21T12:04:55+03:00
2020-05-21T12:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 21 мая 2020
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