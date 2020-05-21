Мосгорсуд объяснил отказ освободить Константина Котова «деструктивным поведением» активиста

Об этом говорится в мотивировочной части приговора, полученной адвокатами осужденного.

Мосгорсуд не стал освобождать Котова, как того требовал Конституционный суд, из-за угрозы, которую тот якобы представляет для общества. В приговоре отмечается, что поведение активиста было деструктивным, потому что он скандировал лозунги, направленные «на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России», и призывы к свержению президента страны Владимира Путина. Как пишет газета «Ведомости», отягчающими обстоятельствами Мосгорсуд счел несогласованность акции протеста, а также ее проведение у здания администрации президента и большое количество участников.

Котов стал вторым осужденным по так называемой «дадинской» статье, которая предусматривает уголовное наказание для тех, кто больше трех раз за полгода получил административное взыскание за нарушение правил проведения митингов. Несмотря на позицию Конституционного суда, Мосгорсуд не стал освобождать Котова, но снизил срок его заключения с четырех до полутора.

Свою вину Котов не признал, а его защита ранее подала жалобу в Европейский суд по правам человека.