Ассошиэйтед Пресс: В России коронавирусом заразились почти 9 с половиной тысяч медиков

В России коронавирусом заразились почти 9 с половиной тысяч медиков, — утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные властей. Более 70 из них умерли.

Между тем в так называемом «списке памяти», куда вносят данные о погибших от инфекции российских врачах и медицинских работников значится уже более 250 фамилий, — отмечает интернет-издание Медиазона. Журналистам удалось подтвердить 165 смертей.