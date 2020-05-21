Россиянам, которые не могут вернуться из-за границы, а также иностранцам в России, грозит новый налог

Как пишет журнал Форбс, из-за длительного пребывания в одном государстве инстсранные граждане могут быть признаны там налоговыми резидентами.

Министерство финансов не планирует менять правила, — рассказали изданию представители банковской сферы.

В России для признания человека налоговым резидентом необходимо провести на территории страны 183 дня в течение года. Между тем, уже длительное время наша страна ограничила международное авиасообщение.