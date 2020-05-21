Верховный суд США заблокировал доступ конгрессменам к секретной части доклада спецпрокурора Роберта Мюллера — он посвящен российскому вмешательству в американские президентские выборы.

Ранее Апелляционный суд Вашингтона разрешил членам Конгресса от Демократической партии ознакомиться с материалом. Сообщается, что в самих документах содержатся сведения о заседаниях жюри присяжных, которые проводились в рамках расследования Мюллера.

Спецпрокурор ранее пришел к выводу, что российская сторона пыталась повлиять ан выборы президента, однако он не нашел доказательств сговора между Москвой и командой нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.