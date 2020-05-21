Мосгорсуд не стал отменять приговор Константину Котову из-за «деструктивного характера» его поведения. Об этом говорится в мотивировочной части решения, которое получила адвокат Котова Мария Эйсмонт, — пишет газета Ведомости.

Котова приговорили по статье о неоднократном нарушении правил проведения акций протеста. Сначала он получил 4 года лишения свободы. Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор. Мосгорсуд снизил наказание до полутора лет.

Константин Котов был задержан во время одной из акций протеста минувшим летом. При этом, по словам самого активиста, он даже не успел развернуть плакат и принять участие в акции.