Въезд в Сахалинскую область теперь будет возможен лишь по справке об отсутствии коронавируса. Анализы необходимо сдавать не раньше чем за три дня до прибытия на остров, — говорится в распоряжении губернатора и правительства региона. Такие правила, как полагают в руководстве области, позволят защитить сахалинцев, а также жителей Курильских островов от завоза опасной инфекции, поскольку в большинстве случаев коронавирус проник в регион с материка.