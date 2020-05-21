Въезд в Сахалинскую область теперь будет возможен лишь по справке об отсутствии коронавируса. Анализы необходимо сдавать не раньше чем за три дня до прибытия на остров, — говорится в распоряжении губернатора и правительства региона. Такие правила, как полагают в руководстве области, позволят защитить сахалинцев, а также жителей Курильских островов от завоза опасной инфекции, поскольку в большинстве случаев коронавирус проник в регион с материка.
2020-05-21T11:31:36+03:00
2020-05-21T11:31:36+03:00
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11:31, 21 мая 2020
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