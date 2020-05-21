Песков: Официальные данные о смертности от коронавируса в России являются точными,

Официальные данные о смертности от коронавируса в России являются точными, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью американскому телеканалу СNВС он пояснил, что в нашей стране причину смерти устанавливают путем вскрытия и это позволяет подсчитывать случаи, когда именно инфекция стала причиной гибели человека.

Ранее британская газета Файнншнл Таймс и американская The New York Times написали, что смертность от коронавируса в России может быть в реальности выше официальных данных. МИД России потребовал опровержения.