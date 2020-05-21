Парад Победы, отложенный из-за коронавируса, могут провести не раньше сентября. Во всяком случае, этого не исключили в министерстве обороны, выяснила газета КоммерсантЪ.

Пандемия вряд ли позволит провести торжества раньше осени, сообщили газете Коммерсант несколько источников в военном ведомстве. Один из собеседников сказал, что власти также рассматривают 3 сентября как дату проведения парада, однако определить её пока не решаются в связи с непредсказуемостью развития ситуации с коронавирусом. В свою очередь, еще один источник в министерстве обороны даже допустил, что мероприятие могут перенести на более поздний срок. Он подтвердил: теперь всё зависит от эпидемиологической обстановки. Газета пишет, что тему Парада Победы горячо обсуждают как в Минобороны, так и в Кремле. Если 3 сентября парад по случаю 75-летия Победы провести не удастся, его могут устроить 7 ноября, рассказал газете собеседник, близкий к администрации президента. Дату он объяснил тем, что в Советском Союзе в этот день проходили торжества по случаю годовщины Октябрьской революции. В пресс-службе Минобороны информацию о возможной дате мероприятия комментировать отказались.

Накануне издание РБК со ссылкой на свои источники сообщало, что военный парад и голосование по поправкам в конституцию могут пройти в один день, 24 июня.