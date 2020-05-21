В Адыгее ушел в отставку глава одного из районов из-за вспышки коронавируса. По данным властей, инфекция подтверждена у 150 человек. Массовое заражение, по данным местного издания «Юга.ру» произошло на похоронах в начале мая. Несмотря на режим ограничений, на траурную церемонию в одном из населенных пунктов приехали около 500 человек.
2020-05-21T10:32:48+03:00
2020-05-21T10:32:48+03:00
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10:32, 21 мая 2020
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