В Адыгее ушел в отставку глава одного из районов из-за вспышки коронавируса. По данным властей, инфекция подтверждена у 150 человек. Массовое заражение, по данным местного издания «Юга.ру» произошло на похоронах в начале мая. Несмотря на режим ограничений, на траурную церемонию в одном из населенных пунктов приехали около 500 человек.