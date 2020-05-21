В Чечне с субботы до вторника запретят передвижение по республике

Это связано с празднованием Уразы-байрама, пояснили в региональном МВД. Представители ведомства пригрозили, что нарушителей будут строго наказывать. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил четыре выходных дня по случаю мусульманского праздника. Он призвал всех отметить его дома и не ходить в гости. С начала апреля в республике также запрещено передвижение с 20.00 до 8.00.